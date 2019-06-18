Зеленский: сохранение транзита российского газа через Украину – гарантия энергетической безопасности Европы и нашей страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину как для Европы, так и для нашей страны.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине.