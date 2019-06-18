Политика

14:03 18.06.2019

Тимошенко просит Зеленского проверить и остановить попытку доведения ГТС Украины до искусственного банкротства

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Тимошенко просит Зеленского проверить и остановить попытку доведения ГТС Украины до искусственного банкротства

 Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно необходимости проверить и прекратить доведение газотранспортной системы (ГТС) Украины до искусственного банкротства для теневой продажи за бесценок, а команда политика передает соответствующие заявления в ГБР и НАБУ.

"Сейчас практически контрольный пакет ГТС (построение которой стоит примерно 300 млрд евро) готовится к передаче неизвестным инвесторам. Украину лишают второго по значимости национального достояния, которое сейчас все еще находится в государственной собственности", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета, сообщила пресс-служба "Батькивщины".

Она выразила обеспокоенность тем, что компанию "Укртрансгаз" доводят до искусственного банкротства.

"Я рассчитываю, что сегодня президент немедленно направит свое контрольно-ревизионное управление в НАК "Нафтогаз" и проверит, почему наша ГТС доведена до искусственного банкротства, и даст распоряжение, чтобы прекратить это", - надеется Тимошенко.

Кроме того, по ее убеждению, сейчас нужно найти все постановления правительства Владимира Гройсмана, которые дают "зеленый свет" для теневой продажи ГТС, с тем, чтобы президент ветировал их.

Теги: #гтс #тимошенко #украина #зеленский
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