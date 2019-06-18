Политика

14:00 18.06.2019

Климкин считает визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"

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Климкин считает визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что от визитов президента Украины Владимира Зеленского во Францию и Германию зависит намерение этих стран в дальнейшем отстаивать территориальную целостность Украины.

"Спрашивают, почему я назвал визит президента в Париж и Берлин "разведкой боем". От этого визита многое зависит: желание Макрона и Меркель повлиять на параметры возвращения российской делегации в ПАСЕ, весь клубок газовых дел, их общие подходы к судьбе оккупированных украинских территорий и, что самое важное, желание их отстаивать", - написал Климкин на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он также подчеркнул, что немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше.

"И этот баланс нам крайне важно поддерживать", - подытожил Климкин.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетил с официальным визитом Французскую Республику.

18 июня канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским минские договоренности и реформы в Украине, сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Теги: #зеленский #франция #украина #климкин #германия
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