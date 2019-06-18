Политика

13:57 18.06.2019

Зеленский заявил о целесообразности обмена даже небольшого числа удерживаемых

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Зеленский заявил о целесообразности обмена даже небольшого числа удерживаемых

Обмен даже 10 или 15 удерживаемыми мог бы свидетельствовать об обоюдном желании сторон начать процесс деэскалации ситуации на востоке Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Как сообщается на официальном сайте главы Украинского государства, во время встречи обсуждался вопрос прекращения войны на Донбассе и возвращения заложников, и в этом контексте Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Президент также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщалось, 23 мая экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук сообщил, что российская сторона заявила об установлении местонахождения лишь 27 человек из списка 107 лиц, поданного Украиной в рамках инициативы обмена заложниками "всех на всех".

Теги: #обмен #зеленский #россия #украина #военнопленные
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