Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию канцлера. Президента приветствовал почетный караул и оркестр.
Там Меркель встретила Зеленского рукопожатием и проводила в здание.
Зеленского также сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.