Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Зеленский с делегацией прибыл в резиденцию канцлера. Президента приветствовал почетный караул и оркестр.

Там Меркель встретила Зеленского рукопожатием и проводила в здание.

Зеленского также сопровождали секретарь СНБО Александр Данилюк, замглавы АП Вадим Пристайко, вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, а также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.