Политика

13:38 18.06.2019

Представление президента об отставке Луценко безосновательно, констатируют в комитете Рады по правоохранительной деятельности

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Представление президента об отставке Луценко безосновательно, констатируют в комитете Рады по правоохранительной деятельности

В представлении о даче согласия Верховной Рады на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко не отображено ни одно из оснований, которое позволяет отправить его в отставку, констатируют в комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности.

"В подкомитете, который рассматривает (представление по генпрокурору - ИФ), много дискуссий. Он категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается на две нормы, которые есть в статье 42 закона о Генеральной прокуратуре, который мы принимали вместе с нашими партнёрами", - сказал глава комитета Андрей Кожемякин на заседании согласительного совета Рады во вторник в Киеве.

Он пояснил, что закон разрешает уволить генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одного из трёх обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам.

"Нет выводов КДКП. Ни президент не запросил, ни Вы, как председатель Верховной Рады, не запросили. Сегодня 90% членов комитета не будут голосовать за этот документ. Если завтра его поставят (в повестку дня комитета - ИФ), они не придут и кворума не будет. У нас патовая ситуация", - сказал Кожемякин.

Он предложил, чтобы парламент рассмотрел представление о даче согласия на увольнение Луценко без рассмотрения этого вопроса в комитете.

В свою очередь председатель парламента Андрей Парубий отметил, что в вопросе отставки генпрокурора политическая целесообразность превалирует над юридическим обоснованием.

"Закон определяет исключительный перечень обстоятельств (для отставки генпрокурора - ИФ). Ни одно из этих обстоятельств в представлении не приведено...Я понимаю профессиональных людей в комитете. Они действительно в патовой ситуации, потому что ни одна из этих норма не названа", - сказал спикер.

Он высказал мнение, что комитету следует вернуть представление о согласии Рады на увольнение генпрокурора субъекту внесения и рекомендовать привести в соответствие с законом.

Как сообщалось, представление президента Украины Владимира Зеленского о даче согласия Верховной Рады на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины поступило в парламент 11 июня.

"Луценко Юрий Витальевич не соответствует установленным законом Украины "О прокуратуре" требованиям к генеральному прокурору Украины, а поэтому не может находиться на этой должности, а его назначение на должность состоялось с нарушением Конституции Украины и закона Украины "О прокуратуре", - говорится в тексте представления.

Согласно обоснованию со ссылкой на законодательство, генпрокурор является прокурором органа прокуратуры, и пребывание на административной должности не освобождает его от осуществления полномочий прокурора.

Кроме того, согласно закону "О прокуратуре", претендент на административную должность в прокуратуре должен соответствовать общим требованиям к прокурору – наличие высшего юридического образования, стаж работы в области права, владение государственным языком.

"Таким образом, генеральным прокурором может быть лицо, которое соответствует требованиям, установленным статьями 27 и 40 закона Украины "О прокуратуре", в том числе в части соблюдения требований относительно наличия высшего юридического образования и стажа работы в сфере права", - сказано в представлении главы государства.

12 мая 2016 года перед голосованием за назначение Луценко генеральным прокурором Верховная Рада внесла изменения в законодательство, изымающие требование к генпрокурору о необходимости иметь высшее юридическое образование. Эти изменения позволили Луценко возглавить Генеральную прокуратуру.

Теги: #луценко #кожемякин #верховная_рада #украина #кадры
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