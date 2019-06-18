Министр внутренних дел Молдовы обратился к властям Украины с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения молдавских олигархов

Новый министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе обратился к властям Украины с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения молдавских олигархов – Владимира Плахотнюка и Илана Шора.

"Мы все знаем, что Плахотнюк и Шор – партнеры, партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния. Говорят, что их нет в стране. Но в МВД Молдовы, в Пограничной полиции нет данных о том, что они покинули территорию Молдовы", - сообщил Нэстасе во вторник с трибуны парламента Молдовы.

По его словам, "они едва ли остались в стране, есть все основания полагать, что они все же уехали".

"Есть два варианта – либо они уехали через Приднестровский регион в Украину. И в этом случае мы просим украинские власти оказать содействие и сказать нам, въехали ли они в Украину через приднестровский участок границы, который не контролируется молдавскими властями. Или же они уехали через так называемый "коридор для бандитов", который сами же создали для себя и неоднократно пользовались им на протяжении последних лет", - заявил Нэстасе.

С трибуны парламента он потребовал отмены депутатской неприкосновенности олигарха Владимира Плахотнюка.

"Я считаю, что Плахотнюка и Шора необходимо привлечь к уголовной ответственности за узурпацию власти и свершенные преступления по захвату государственных учреждений страны", - сказал Нэстасе.

Как сообщалось, в пятницу вечером, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдову. В течение двух-трех часов из кишиневского аэропорта вылетело несколько чартерных рейсов с политиками, бизнесменами и членами их семей. Известно, в частности, что бизнесмен Илан Шор (супруг певицы Жасмин), который обвиняется в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, вывез свою семью в Москву. Один самолет вылетел в Лондон, один приземлился в Одессе, а пять чартеров – в Стамбуле. Семья Владимира Плахотнюка проживает в Женеве уже много лет.

Накануне лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что переходит в оппозицию, но "остается на баррикадах и скоро вернется в страну". Он написал в понедельник на своей странице в Facebook, что находится за границей вместе со своей семьей, которой "необходимо обеспечить безопасность".