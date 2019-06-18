Аваков обсудил с министром финансов Франции перспективы производства патрульных катеров в Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что обсудил с главой Минфина Франции перспективы совместного производства малых патрульных судов для нужд Государственной пограничной службы Украины.

"С министром финансов Франции Бруно ле Мэром обсудили вопросы совместного производства в Украине патрульных катеров для наших пограничников. Уникальность - алюминиевые корабли, производство которых пока отсутствует в Украине. Легкие и маневренные для мониторинга границы и спец.операций", - написал Аваков в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Как сообщалось, глава МВД Украины находится с визитом во Франции, где в предместье Парижа 17-23 июня проходит 53-й международный авиакосмический салон Le Bourget - одна из ведущих мировых специализированных площадок авиакосмического сектора. По данными организаторов выставки, в работе Le Bourget-2019 принимают участие 2500 компаний из 49 стран.