В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили о недопустимости призывов к бойкоту телеканала ZIK

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Павленко считает призывы к бойкотированию телеканала ZIK попыткой ограничить свободу слова в Украине.

"Последние заявления кандидатов из предвыборного списка "Слуги народа" вызывают большое беспокойство за будущее свободы слова в Украине (речь идет о призыве 9-го номера списка партии "Слуга народа" и в настоящее время Генерального продюсера канала "1+1" Александра Ткаченко к бойкоту телеканала ZIK, которой он разместил на своей странице в Фейсбуке). В "лучшем" случае - это специфическое проявление журналистской ревности и попытки таким образом навредить серьезному конкуренту. В худшем - сформирована позиция политика, стремящегося ограничить свободу слова и сделать невозможным деятельность СМИ, которое ему не нравится", - приводит высказывание Павленко пресс-служба партии.

Политик также считает, что в настоящее время представители новой власти начинают шаг за шагом двигаться по стопам своих политических предшественников, призывают к бойкотам и запретам, делят украинцев на своих и чужих, "врагов" и "патриотов", что является недопустимым.

"Что же касается подобных высказываний, то хочу призвать представителей разных политических сил - не делать этого, чтобы потом, как говорят, "не позичати в Сірка очі", - добавил Павленко.

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

18 июня фракция "Народный фронт" в Верховной Раде призвала президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на смену собственника телеканала ZIK в связи с угрозой "российского реванша".

"Фракция "Народного фронта" обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угроз информационной безопасности с максимальным информированием общества о принятых решениях", - сказал глава фракции Максим Бурбак на заседании согласительного совета парламента.