В начале июля должно начаться рассмотрение в арбитраже дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в начале июля в арбитражном порядке должно начаться рассмотрение по сути дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ в ноябре 2018 года, для Украины желательно рассмотрение без разделения дела на две части.

"С начала июля (продолжение процесса - ИФ). Он начнется по морякам: должна быть сформирована панель арбитров (…) Будет рассматриваться непосредственно нарушение принципа государственного иммунитета над военными кораблями", - сказала Зеркаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, Россия указала, что их арбитром будет Владимир Голицын - российский судья, который был председателем ITLOS (Международный трибунал по морскому праву), рассматривал дело Украины относительно юрисдикции по Морской конвенции. "Они предлагают оставить его же и арбитром в следующем деле. А мы уже предложили судью Гринвуда (Sir Christopher John, Великобритания). Всего панель будет состоять из пяти судей, и это будет трибунал в деле, которое мы подали против РФ на основании нарушения основополагающего принципа – нарушения иммунитета военных кораблей", - пояснила замминистра.

Она отметила, что предусмотрена длительная процедура рассмотрения. Так, после формирования арбитраж должен будет решить процедурно, как он будет рассматривать дело, "будет ли разделение на две фазы – на разделение рассмотрения юрисдикции дела и на рассмотрение его по сути, или же дело будет рассматриваться как целое".

При этом Зеркаль подчеркнула, что для Украины предпочтительнее рассмотрение дела полностью, без разделения на две части, так как разделение всегда ведет к более длительному рассмотрению вопроса.

Говоря о временных рамках процесса, замглавы МИД предположила, что в июле, скорее всего, будет сформирована панель, после чего арбитраж соберется, чтобы "выработать проект своих правил, процедур, которые будут разосланы сторонам для комментариев".

"У сторон есть время, чтобы высказать свое недовольство назначенными судьями, рассказать о конфликте интересов, сделать отвод или предложить что-то другое – все процедуры выписаны так, чтобы потом, после вынесения решения не было ни у кого ни малейшей возможности сказать, что судья был предвзятым или были какие-то возражения по поводу кого-то из судей. Это - общие правила формирования арбитражной панели", - пояснила Зеркаль.

Кроме того, по ее словам, в планах - намерения заслушать в Совете безопасности ООН вопрос о выполнении Россией приказа о временных мерах (освобождении моряков и кораблей), если это не будет сделано до конца июня. "25 июня они должны отчитаться о том, как они исполнили приказ суда (Международный трибунал ООН по морскому праву – ИФ). Если они ничего не сделают, то я планирую в начале июля активизировать Совет безопасности и рассматривать вопрос имплементации решения", - поделилась планами Зеркаль.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Зеркаль в тот день сообщила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж, который создадут на основании приложения 7 к Конвенции ООН по морскому праву.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".