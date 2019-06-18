Политика

12:01 18.06.2019

Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

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Зеленский просит Раду на текущей неделе одобрить увольнение Луценко, Климкина и назначить Пристайко главой МИД

Президент Украины Владимир Зеленский просит парламент на текущей пленарной неделе дать согласие на увольнение с должности генерального прокурора Украины Юрия Луценко, уволить министра иностранных дел Павла Климкина и назначить Вадима Пристайко новым главой внешнеполитического ведомства, заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

По его словам, Зеленский также ожидает скорейшего рассмотрения парламентом законопроектов в сфере работы солнечных электростанций, а также об отсрочке до 1 июля 2020 года введения полномасштабной модели либерализованного рынка электроэнергии.

Теги: #верховная_рада #зеленский #стефанчук #луценко #украина #климкин #пристайко #мид
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