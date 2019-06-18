Тимошенко ожидает от президента кандидатур на посты генпрокурора и главы СБУ

Верховная Рада должна просить президента Украины Владимира Зеленского внести представления о назначении нового генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, после чего по процедуре ad hoc можно прервать рассмотрение Избирательного кодекса и проголосовать за кадровые вопросы, заявляет глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Я думаю, что нам нужно обратиться к президенту и решить этот запутанный комок дел. Таким образом, президент буквально завтра вносит представления на назначение генерального прокурора и главы Службы безопасности. Парламент имеет право по процедуре ad hoc приостановить, возможно на полдня, рассмотрение Избирательного кодекса и проголосовать за увольнение и назначение генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины", - сказал Тимошенко на заседании согласительного совета парламента во вторник в Киеве.

Политик считает, что назначение генпрокурора и главы СБУ даст толчок расследованию коррупционных деяний и финансовый злоупотреблений в государственных корпорациях.

"Мне кажется, что за кулисами парламента и вообще украинской политики идёт игра... С одной стороны - несколько фракций в парламенте рассказывают, что пока не внесены реальные кандидатуры на назначение генерального прокурора и главы СБУ, они голосовать не будут, потому что не могут оставить без управления силовые структуры... А второе - президент Владимир Зеленский не вносит представления на назначение генерального прокурора и главы СБУ", - пояснила Тимошенко.