Политика

11:31 18.06.2019

Березюк предложил уволить Луценко с поста генпрокурора на внеочередном заседании

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Березюк предложил уволить Луценко с поста генпрокурора на внеочередном заседании

Лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк предлагает в среду провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять решение об увольнении с должности генерального прокурора Юрия Луценко.

"Парламент должен немедленно принять отставку генерального прокурора, предложенную президентом Украины", - сказал Березюк на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Он считает, что "точкой позора" нынешнего парламента было назначение Луценко генеральным прокурором, ради чего измененили законы и разрешили генпрокурору не иметь юридического образования. "Исправим это немедленно, возможно, в среду на внеочередном заседании нашей Рады", - предложил Березюк.

Кроме того, представитель депутатской группы "Видродження" Валерий Писаренко на согласительном совете призвал перейти к решению кадровых вопросов, инициированных президентом Украины Владимиром Зеленским, - к голосованию за отставку министров иностранных дел, обороны Украины, главы СБУ, генерального прокурора и дать возможность президенту сформировать свою команду.

Как ранее сообщалось, парламент приступил к рассмотрению во втором чтении проекта Избирательного кодекса и, согласно регламенту работы Верховной Рады,, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту.

Теги: #самопомич #генпрокуратура #березюк #луценко #украина #кадры
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