Политика

11:25 18.06.2019

Парубий обеспокоен покупкой украинских телеканалов представителями "пророссийских политсил"

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Парубий обеспокоен покупкой украинских телеканалов представителями "пророссийских политсил"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обеспокоен ситуацией, связанной с покупкой украинских телеканалов представителями пророссийских сил, и считает, что государственным органам необходимо реагировать на подобные случаи.

"Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, поскольку захват и оккупация украинского информационного пространства является не менее опасной, чем оккупация украинских областей и Крыма", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Парубий подчеркнул, что это вызывает большую тревогу всех украинцев, потому что "в гибридной войне информационная война является одной из ключевых направлений атак на Украину".

Как сообщалось, народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

С телеканала ZIK увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов.

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #медиа #парубий #россия #украина
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