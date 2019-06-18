Политика

10:55 18.06.2019

Парубий надеется на рассмотрение всех правок к Избирательному кодексу на текущей неделе

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Парубий надеется на рассмотрение всех правок к Избирательному кодексу на текущей неделе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассчитывает, что рассмотрение законопроекта об Избирательном кодексе во втором чтении пройдет на текущей неделе и высказывается за его широкую презентацию.

"На этой неделе мы продолжим рассмотрение правок, вы знаете, что большое количество правок - более 4000… И я надеюсь на понимание всех народных депутатов и на докладчика Черненко (народный депутат Александр Черненко, фракция "Блок Петра Порошенко" - ИФ), что мы сможем на этой неделе очень активно и более интенсивно пройти правки к Избирательному кодексу", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента во вторник в Киеве.

Спикер высказался за проведение презентации Избирательного кодекса. "Много мифов и непонимания, и много искривленной информации об Избирательном кодексе. Я считаю, что нам необходимо будет сделать большую презентацию и пояснить и обществу, и, наверное, многим народным депутатам, собственно преимущества Избирательному кодексу", - подчеркнул Парубий.

Как сообщалось, всего нардепы подали к законопроекту об Избирательном кодексе почти 4,6 тысячи поправок. В первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года.

Теги: #парубий #избирательный_кодекс #украина
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