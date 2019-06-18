Зеленский прибыл в Берлин, где обсудит с Меркель вопросы войны на Донбассе и новые экономические перспективы

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Германии с однодневным визитом, сообщается в микроблоге администрации главы государства в соцсети Twitter во вторник утром.

"Ночью президент Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", - говорится в сообщении.

В АП проинформировали, что Зеленский обсудит с Меркель "не только прекращение войны, но и новые экономические перспективы", напомнив при этом, что среди европейских стран Германия занимает первое место по объему торговли с Украиной и четвертое - по объему инвестиций в украинскую экономику.