Политика

10:13 18.06.2019

Посол Уильям Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

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Посол Уильям Тейлор прибыл в Киев в качестве временного поверенного в делах США в Украине

Посол Уильям Тейлор (William B. Taylor) стал временным поверенным в делах США в Украине (Chargé d’Affaires a.i.), сообщает посольство Соединенных Штатов Америки.

"Посольство США в Киеве радо приветствовать посла Уильяма Тейлора в Украине в качестве временного поверенного в делах. Он будет руководить нашей командой в этот период исторических выборов и переходного периода", - говорится в сообщении диппредставительства.

"Я с нетерпением ожидаю руководства командой посольства США в установлении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими должностными лицами и политическими силами, а также в поддержании наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - отметил Тейлор.

Он заверил, что США по-прежнему глубоко привержены успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, а также продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах, занимал должность специального координатора Государственного департамента по переходному периоду на Ближнем Востоке и др. До недавнего времени - исполнительный вице-президент в Институте мира в США.

В посольстве указали, что Кристина Квин, которая в конце мая прибыла в Украину в качестве временного поверенного в делах США, возобновит работу в качестве заместителя главы миссии.

Ранее СМИ сообщали, что Госдепартамент предложил Тейлору занять пост временного поверенного в делах США в Украине, он дал на это свое согласие на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

 

Теги: #сша #украина #уильям_тейлор
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