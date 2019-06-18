Зеленский и председатель Сената Франции обсудили возможность создания "комиссии диалога" при участии парламентариев двух стран

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Сената Франции Жерар Ларше на встрече в Париже обсудили предстоящую встречу в "нормандском формате" и возможность создания "комиссии диалога" при участии парламентариев двух стран для разработки международных проектов.

"Владимир Зеленский и Жерар Ларше обсудили прогресс в реализации Минских договоренностей и возможную встречу в "нормандском формате" в ближайшее время", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства во вторник.

Президент Украины и председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет разрабатывать международные проекты.

На встрече также поднимался вопрос возвращения в Украину военнопленных моряков и политических заключенных, удерживаемых на территории России.

Ларше заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.