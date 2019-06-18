Зеленский за активизацию экономических отношений с Францией

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за активизацию экономических и культурных отношений с Францией.

"Мы обсудили активизацию украинско-французских отношений. Есть совместный интерес сделать качественный прорыв в двустороннем сотрудничестве, которое уже развивается достаточно динамично", - сказал Зеленский на брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после их встречи в понедельник в Париже.

Он отметил, что Украина ожидает от французских компаний качественных товаров и услуг, справедливой конкуренции, создания рабочих мест в Украине. При этом президент Украины подчеркнул, что его команда работает над "уничтожением коррупции, адской бюрократии, обеспечением независимости украинских судей для комфортного бизнес-климата" в Украине.

Глава Украинского государства также указал на важность развития межкультурных контактов между странами. "Рад, что в настоящее время в Украине и Франции силами общественности воплощается в жизнь культурный просветительский и благотворительный проект "Анна Киевская. Третье Тысячелетие". Именно Анна Киевская, кто бы вам там что ни говорил", - подчеркнул Зеленский.