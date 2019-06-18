Политика

09:21 18.06.2019

Зеленский просит сохранить санкционное давление на РФ

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Зеленский просит сохранить санкционное давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский просит сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию для помощи в завершении войны на Донбассе и возвращении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма под украинскую юрисдикцию.

"Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе. Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий – это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем. Единственный путь к миру – это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить", - сказал он на совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после встречи с ним в Париже.

Зеленский считает, что председательствование Франции в "большой семерке" в этом году будет способствовать сохранению санкций против РФ.

Теги: #зеленский #санкции #макрон #россия #украина #франция
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