Политика

07:52 18.06.2019

Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной встрече

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Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече со своим коллегой президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных Донбасса и Крыма.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.

"Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 18 июня ожидается встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Теги: #крым #зеленский #украина #донбасс
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