Политика

04:36 18.06.2019

Помпео обсудил с Сальвини исходящие от России, Ирана и Китая угрозы

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Госсекретарь США Майк Помпео и вице-премьер Италии Маттео Сальвини обсудили во время встречи в Вашингтоне проблемы, связанные с Россией, Ираном и Китаем, сообщает в понедельник госдеп.

"Они обсудили противодействие угрозам региональной безопасности со стороны России и Ирана, угрозу, исходящую от инвестиций Китая в ключевую инфраструктуру и технологии в Италии и Европе", - сообщает госдеп.

Помпео и Сальвини отметили необходимость укрепления сотрудничества Рима и Вашингтона в сфере обороны.

Также стороны подчеркнули важность отношений США и Италии, в том числе в рамках НАТО и G7.

Теги: #италия #сша #встреча #темы
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