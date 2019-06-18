Зеленский: мы не готовы на диалог с "сепаратистами", мы готовы работать в минском формате

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не готова на диалог с "сепаратистами", а готова работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.

На совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после их встречи в понедельник в Париже Зеленский отреагировал на прозвучавшие слова своего французского коллеги о "переговорах с сепаратистами".

"Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать в минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал", - уточнил и подчеркнул глава Украинского государства.