Политика

00:25 18.06.2019

Зеленский: мы не готовы на диалог с "сепаратистами", мы готовы работать в минском формате

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Зеленский: мы не готовы на диалог с "сепаратистами", мы готовы работать в минском формате

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина не готова на диалог с "сепаратистами", а готова работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.

На совместном брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после их встречи в понедельник в Париже Зеленский отреагировал на прозвучавшие слова своего французского коллеги о "переговорах с сепаратистами".

"Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать в минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал", - уточнил и подчеркнул глава Украинского государства.

Теги: #переговоры #сепаратисты #зеленский #макрон
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