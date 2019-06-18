Политика

00:02 18.06.2019

Франция готова провести заседание в "нормандском формате", но сначала нужны определенные шаги и договоренности - Макрон

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Франция готова провести заседание в "нормандском формате", но сначала нужны определенные шаги и договоренности - Макрон

Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Париже.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #макрон
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