Франция готова провести заседание в "нормандском формате", но сначала нужны определенные шаги и договоренности - Макрон

Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия и РФ), но перед этим должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Когда время наступит, мы сможем – Франция готова – провести заседание Нормандского формата, чтобы поддержать обязательства. Но до этого времени нам нужны в ближайшее время определенные жесты, определенные шаги, чтобы было подтверждено намерение выполнять обязательства", - заявил Макрон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Париже.