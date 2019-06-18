В ООН призвали Иран продолжать соблюдать ядерную сделку

Генсек ООН Антонио Гутерриш призывает Иран соблюдать свои обязательства в рамках соглашению по атому, заявил пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик, слова которого приводят западные СМИ, заявил, что Гутерриш "призывает Иран продолжать имплементацию обязательств по атому". Также генсек ООН призывает к соблюдению обязательств и всех участников ядерного соглашения.

"Все стороны должны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - отметил он.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.