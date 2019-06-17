Тимошенко обвинила Гройсмана в коррупции

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала "примером манипуляции сознанием людей" заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что якобы система Петра Порошенко мешала ему воплощать важные решения, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

"Он интересную вещь сказал, что ему Порошенко все эти годы мешал работать. Если ему уже никто не мешает и он превратился в независимую личность, пусть он как минимум снизит тарифы, а также пусть уберет из расходной части бюджета все коррупционные схемы", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "NewsOne".

Она отметила, что эти "схемы" якобы были запущены Порошенко и Гройсманом.

Тимошенко заявила, что Гройсману и его окружению так же, как и Порошенко, "придется отвечать за всю коррупцию, которую они сделали в стране".

Также она призвала руководителя Кабинета министров принять в парламенте "решение в пользу людей, которые годами не принимаются". А также восстановить действия 135 отмененных законов, которые облегчат жизнь для многодетных мам, многодетных семей, афганцев, чернобыльцев, инвалидов, детей войны.

"Пусть он просто все эти законы возобновит и покажет, что он независим. Но, к сожалению, они все - одна коррупционная система", - заявила Тимошенко.