Политика

21:51 17.06.2019

США призвали ответить на "ядерный шантаж" Ирана из-за заявлений Тегерана по СВПД

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В США считают заявления Ирана о повышении мощности производства низкообогащенного урана "ядерным шантажом" и призывают в ответ усилить международное давление на Тегеран, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.

"Мы должны ответить на ядерный шантаж режима усилением международного давления", - заявил пресс-секретарь Совета по нацбезопасности США Гарретт Маркис.

Маркис подчеркнул, что недостатки СВПД в итоге и привели к тому, что Иран теперь может повышать мощности производства низкообогащенного урана.

"Планы Ирана по обогащению возможны только потому, что ужасная ядерная сделка сохранила (ядерный - ИФ) потенциал (Ирана - ИФ). Президент Трамп ясно давал понять, что он никогда не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - сказал Маркис.

Сам президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Ирана в Twitter, написав сообщение, похожее на газетный заголовок.

"Иран выйдет за пределы ограничений по запасу урана", - сообщил Трамп в Twitter.

Позднее представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что заявления Ирана вызывают сожаление в США.

17 июня пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня. По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

Теги: #сша #ответ #призыв #иран
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