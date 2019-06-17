Политика

15:28 17.06.2019

Фракция Демпартии Молдовы вернулась в парламент как оппозиционная

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Парламентская фракция демократической партии Молдовы (ДПМ) в понедельник вернулась в парламент, сообщил её лидер, бывший премьер-министр Павел Филип.

"События последних дней вернули парламент в правовое поле, поэтому мы решили вернуться. Мы переходим в оппозицию. Мы будем в оппозиции ко всем тем, кто подрывает основы государственности, территориальную целостность и Конституцию страны, кто растаптывает европейские ценности", - заявил Филип.

Он пообещал, что ДМП будет "сильной и хорошо организованной оппозицией".

"Мы будем настоящей оппозицией, мы не будем оголтело отвергать все предложения властей, а готовы будем поддержать социально-экономические проекты, направленные на решения проблем граждан", - сказал Филип.

По его словам, "новые власти пытаются отстранить от должности некоторых чиновников, сотрудников государственных учреждений, даже если эти люди являются хорошими специалистами, настоящими профессионалами".

"Это неправильно, мы призываем новые власти не мстить, а доказать, что вы - лучше нас и не повторяете ошибок, за которые нас критиковали", - заявил Филип.

Кроме того, лидер фракции ДПМ заявил, что некоторым чиновникам и активистам Демпартии угрожают возбуждением уголовных дел, шантажируют, предлагают перейти в другие партии. При этом, он отказался назвать фамилии этих людей.

Павел Филип сообщил, что Демпартия определила депутатов, которые займут должности в руководстве парламента и постоянных комиссиях, исходя из представительства в парламенте.

На прошлой неделе парламентское большинство в лице Партии социалистов и правого блока ACUM заявило, что эти и должности зарезервированы для Демпартии. Так, вице-председателем парламента станет бывший министр культуры и образования Моника Бабук.

В минувшие выходные в Молдовы завершилось "двоевластие".

14 июня вечером под давлением общества и зарубежных стран (включая РФ, США и Евросоюз), которые признали новое правительство, сформированное социалистами и правым проевропейским блоком ACUM, а кабинет министров Павла Филипа заявил об отставке. В субботу состоялось первое заседание нового правительства. В этот же день Конституционный суд отменил все свои решения, принятые 7-9 июня, вернув ситуацию в правовое поле.

Теги: #молдова #парламент
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