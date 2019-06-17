Политика

15:17 17.06.2019

Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности

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Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности

 Первый вице-спикер Рады и кандидат по списку "Европейской солидарности" на досрочных выборах Ирина Геращенко призывала "всех партнеров по демократическому лагерю" к корректности в предвыборной риторике.

"Некоторые политики начали кастинг на должность будущего премьер-министра. Жаль, что при этом теряется здравый смысл и достоинство. Жаль, что некоторые из украинских политиков имеют диплом, но есть проблемы с образованием. Иначе помнили бы уроки столетней давности, когда амбиции и распри, недальновидность, взаимные обиды и неумение объединиться уничтожили шанс Украины на независимость", - написала Геращенко в Фейсбук.

"Больно наблюдать, как люди разных политических поколений и опыта, исповедуют общую старую политическую культуру - принижения оппонентов, предательство вчерашних товарищей, неуважение к командам, которые формировали их профессиональный карьерный рост и успех, нивелирования достижений, унижает Украину", - подчеркнула политик.

"Это точно не соответствует европейским практикам и правилам, это точно не новая политика. «Не играть в чужой команде» - не синоним играть в поддавки с вражеской Украины командой. Или синоним? Поэтому призываю всех партнеров по демократическому лагерю: давайте пройдем избирательную кампанию достойно. Без взаимного уничтожения и перехода на персоналии. Иначе выиграет третий. И это точно будет чужая команда. Враждебная Украине. С уважением, этот мой призыв - ко всем", - подытожила Геращенко.

Теги: #геращенко #выборы
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