Политика

15:13 17.06.2019

Зеленский убежден, что распустил Раду законно и по запросу общества, не намерен влиять на КС

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Зеленский убежден, что распустил Раду законно и по запросу общества, не намерен влиять на КС

 Президент Украины Владимир Зеленский уверен в законности изданного им указа о роспуске Верховной Рады и внеочередных выборах парламента и не намерен влиять на Конституционный суд при рассмотрении его указа.

"Мне кажется, что решение Конституционного суда будет однозначным. Я считаю, что мы все делали по закону. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества, и думаю, что такое решение и будет. Я даже и не думаю, что будет другое решение", - сказал он в понедельник в Париже, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отвечая на вопрос о том, как он будет реагировать, если теоретически КС признает указ о роспуске Рады неконституционным, Зеленский сказал: "Давайте дождемся решения. Они и так затягивают, мне кажется. Но главное, что я не хочу влиять на суд".

Теги: #конституционный_суд #зеленский #выборы
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