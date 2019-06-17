Политика

13:00 17.06.2019

Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк готов вернуться в страну и занять место "на баррикадах"

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Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк готов вернуться в страну и занять место "на баррикадах"

Лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что переходит в оппозицию и скоро вернется в страну.

Плахотнюк срочно покинул Молдову 14 июня сразу после заявления правительства партии об отставке.

"Мне нужен перерыв, но не для того, чтобы отдыхать... В эти дни я работаю над несколькими планами, и самый важный из них - восстановление стабильности в Молдове и мира, в котором нуждаются граждане", - написал

Плахотнюк написал в понедельник на своей странице в facebook.

Он особо подчеркнул, что переходит в оппозицию, но продолжает борьбу.

"Послание, которое я хочу донести до граждан, заключается в том, что я нахожусь на баррикадах, я вернусь в страну как можно скорее, как только моя семья будет в безопасности, и я буду в безопасности, я буду работать для того, чтобы Молдова стала стабильной страной, а люди жили в мире и покое", - заявил лидер ДПМ.

По его словам, он намерен обезопасить свою семью, поскольку они "пережили тяжелые времена".

"Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности. Сейчас моя семья как никогда нуждается во мне, и я буду рядом с ними столько, сколько это будет нужно, чтобы пережить эти моменты и чувствовать себя в безопасности. Я имею право принять все меры, чтобы защитить себя и свою семью или близких людей. В это время Молдова не является безопасной страной, и это не из-за возможных дел, сфабрикованных противниками, а из-за тех, кто хочет захватить ее силой", - отметил Плахотнюк.

По его словам, "решение выйти из правительства и уйти в оппозицию означает новый этап для ДПМ", "Он позволит нам больше работать над тем, как мы проводим политику, отложив в сторону то, что не сработало и выступая с новыми идеями", - заявил олигарх.

14 июня вечером под давлением общества и зарубежных стран (включая Россию, США и Евросоюз), которые признали новое правительство Молдовы, сформированный демпартией кабинет министров Павла Филипа заявил об отставке.

В субботу состоялось первое заседание нового правительства. В этот же день Конституционный суд отменил все свои решения (шесть решений), принятых 7-9 июня, тем самым полностью вернув ситуацию в правовое поле.

В пятницу вечером, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию, Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдову.

В течение двух-трех часов из кишиневского аэропорта вылетело несколько чартерных рейсов с политиками, бизнесменами и членами их семей.

Один самолет вылетел в Лондон, один приземлился в Одессе, а пять чартеров - в Стамбуле. Семья Плахотнюка проживает в Женеве уже много лет.

Известно также, что молдавский политик и бизнесмен Илан Шор (супруг певицы Жасмин), который обвиняется в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, вывез свою семью в Москву.

Теги: #молдова #оппозиция #плахотнюк
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