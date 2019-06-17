Политика

12:54 17.06.2019

Решение относительно возможного расширения ЕС отложат до сентября - СМИ

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Решение относительно возможного расширения ЕС отложат до сентября - СМИ

Во вторник, 18 июня, страны-члены ЕС отложат решение об открытии переговоров о присоединении с Северной Македонией и Албанией, скорее всего, до сентября, поскольку почти все столицы готовы дать зеленый свет Скопье, однако Тирана остается неприемлемой для некоторых представителей ЕС сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, опирающийся на источники.

Неназванный дипломат заявил, что среди большинства стран, поддерживающих возможное вступление (до 15 правительств) только Италия настаивает на сохранении перспектив членства для двух балканских кандидатов вместе.

В то же время некоторые из самых больших скептиков по расширению готовы предоставить свое благословение Северной Македонии, в частности Нидерланды и Германия. Албания пока осталась неприемлемой для правительств Нидерландов, Дании и Франции.

Французский дипломат сказал, что они "размышляют", надо ли следовать позиции Амстердама по Северной Македонии.

Чиновники ЕС объяснили, что формулировка даты открытия переговоров состоится "не позднее сентября".

В то же время Швеция заявила, что выводы во вторник должны четко определить, когда будет принято решение, чтобы показать, что государства-члены сдерживают обещание, сделанное в прошлом году.

Вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией должен был войти в повестку саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ в двух странах.

Еврокомиссия в мае рекомендовала начать переговоры, учитывая, что Северная Македония и Албания выполнили все требования для этого. После начала переговоров процесс продлится несколько лет и даже членстве не будет гарантированным.

 
Теги: #расширение #ес
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