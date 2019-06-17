Политика

12:50 17.06.2019

Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

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Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж

 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж с однодневным официальным визитом.

В соответствии с программой, по прибытии глава украинского государства посетит самый большой в мире кампус стартапов «Станция Ф» (Station F), общая территория которого составляет 34 тыс. квадратных метров и на котором объединены 26 международных программ сопровождения и помощи, с офисными помещениями на более чем 3 тыс. рабочих мест, 60 конференц-залами, производственной лабораторией, кафе и ресторанами. «Станция Ф» была открыта президентом Франции Эммануэлем Макроном 29 июня 2017 года.

Во второй половине понедельника состоится официальная церемония встречи Зеленского с супругой Еленой французской стороной.

Около 15.30 по местному времени в Елисейском дворце запланировала встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. В 16.30 запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Как ожидается, Зеленский также посетит Сенат Франции

Вечером понедельника глава украинского государства вылетит в Германию.

Как сообщалось, Зеленский после Франции 18 июня посетит с официальным визитом Германию. "Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса", - сказано в сообщении администрации президента Украины.

Помимо канцлера Ангелы Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Теги: #париж #зеленский #визит
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