Новые власти Молдовы продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС – премьер

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заверила европейского комиссара по политике добрососедства и расширению Йоханнеса Хана, что новые молдавские власти будут выполнять Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Как сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в делегации Евросоюза в Кишиневе, об этом шла речь в телефонном разговоре, который состоялся накануне, после того новый кабинет министров Молдовы приступил к работе.

Согласно сообщению, еврокомиссар приветствовал мирную передачу власти и поздравил Санду со вступлением в должность. Хан также заявил о готовности Европейского Союза работать с новым правительством Молдовы.

"В случае необходимости ЕС может оказать быструю поддержку и консультирование, как только будут выполнены условия, и новое правительство обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу", - заявил еврокомиссар.

"Санду подтвердили готовность реализовать Соглашение об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии", - отмечается в сообщении.

Санду пригласила европейского комиссара посетить Кишинев в самое ближайшее время.

Как ранее сообщал "Интерфакс", Хан приезжал в Кишинев 3 июня. В этот же день в Молдовы находились спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовы Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бред Фреден (Bradley Freden).

После их визитов удалось начать переговоры о создании правящей коалиции между правым блоком ACUM, одним из лидеров которого является Санду, и Партией социалистов Игоря Додона. Им удалось сформировать новое правительство и сместить правительство Демпартии. Правительство приступило к работе в субботу, после того как прежние власти сложили полномочия, а многие лидеры Демпартии в пятницу вечером спешно покинули страну.