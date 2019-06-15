Политика

17:17 15.06.2019

"Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в ЦИК список во главе с Бойко для участия в выборах в Раду

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"Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в ЦИК список во главе с Бойко для участия в выборах в Раду

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в субботу подали документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному округу.

Как сообщает в субботу пресс-служба партии, возглавляет список действующий внефракционный народный депутат Юрий Бойко, которого политсила намерена выдвинуть на пост премьер-министра.

"Сплав молодости и опыта – так можно охарактеризовать список "Оппозиционной платформы – За жизнь"… Это молодые люди и уже опытные государственники, которые знают, как вывести страну из кризиса, возродить экономику и обеспечить гражданам достойную социальную защиту", - сказано в сообщении партии.

Также отмечается, что в списке "Оппозиционной платформы – За жизнь" выдержан квотный принцип: более 30% кандидатов – женщины.

"Своими приоритетами политсила ставит прекращение конфликта на юго-востоке Украины, снижение цен на газ, решение социальных вопросов граждан, восстановление экономики", - сообщает пресс-служба партии.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, срок на выдвижение политическими партиями кандидатов на членство в парламенте завершился 10 июня.

С 24 мая по 20 июня включительно кандидаты в народные депутаты подают документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации, которая в течение 5 дней должна принять решение о регистрации кандидата либо об отказе.

При этом партии и кандидаты до 8 июля смогут отказаться баллотироваться и просить ЦИК о снятии с регистрации.

Теги: #верховная_рада #бойко #цик #украина #выборы
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