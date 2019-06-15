Политика

17:14 15.06.2019

ЦИК зарегистрировала в субботу 98 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам

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ЦИК зарегистрировала в субботу 98 кандидатов в народные депутаты по одномандатным округам

Центральная избирательная комиссия на заседании в субботу зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения, а также 22 кандидата, выдвинутых политическими партиями.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, среди кандидатов, зарегистрированных от партий в одномандатном избирательном округе, 6 – выдвинутых партией "Самопомич", 2 – Соцпартией Украины, 13 – партией "Гражданская позиция" и одного – Аграрной партией Украины.

В частности, от партии "Гражданская позиция" в трех округах Львовской области (№ 117, №121, №124) будут баллотироваться Тарас Стецькив, внефракционные народные депутаты Верховной Рады VIII созыва Богдан Маткивский (№ 121) и Олег Мусий (№ 124), Алексей Гриценко в округе №212 (Киев), Андрей Юсов в округе № 216 (Киев).

Всего по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 362 кандидата в народные депутаты, в том числе в порядке самовыдвижения 318, выдвинутых партиями – 44.

Теги: #верховная_рада #цик #украина #выборы
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