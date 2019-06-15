Зеленский пообещал реформаторские законопроекты для развития малого и среднего бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке законопроектов, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) .

Как сообщается в субботу на сайте президента Украины, во время рабочей поездки в Мариуполь Донецкой области Зеленский посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.

Президент отметил, что малый и средний бизнес – это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал Зеленский.

"Главная цель – "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул он.

Президент сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Глава государства также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.

Президент посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города Мариуполь, а также пообщался со слушателями IТ-курса Beetroot Academy.