Политика

13:56 15.06.2019

Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

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Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

"5 лет назад … защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #сша #россия #украина #донбасс #волкер
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