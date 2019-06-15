Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отмечает, что пример Мариуполя может стать уроком для Донбасса: мир придет на эту землю тогда, когда российские силы покинут ее.

"5 лет назад … защитники освободили Мариуполь, который с тех пор остается мирным (кроме случаев, когда российские войска обстреливали его, убивая десятки лиц). Урок для Донбасса – мир начинается тогда, когда российские силы уходят оттуда", - написал Волкер в своем аккаунте в Твиттер.