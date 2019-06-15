В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

В Украине в воскресенье, 16 июня, сохранится жаркая погода, преимущественно без осадков, но в нескорых регионах возможен кратковременный дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, только днем в западных и восточных регионах, а также в Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных пунктах - град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, в западной части южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 18-23°.

В Киеве 16 июня без осадков, температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 июня самая высокая температура днем была 33,0° в 1924 году, самая низкая ночью 4,3° в 1909 году.

В Украине в понедельник, 17 июня, без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°, на севере Левобережья, востоке страны и в Карпатах 13-16°; днем 28-33°, в западных областях 22-27°.

В Киеве 17 июня сухо. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

По состоянию на 9:00 субботы, 15 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в р.Днепр в пределах г.Киева 25°.