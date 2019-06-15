Политика

12:20 15.06.2019

Президент назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

1 мин читать
Президент назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА).

Указом от 14 июня, обнародованном на сайте президента в субботу, врио главы Одесской ОГА назначена заместитель главы Одесской ОГА Светлана Шаталова.

Вторым указом врио главы Полтавской ОГА назначен первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Олег Пругло.

11 июня стало известно, что президент Украины уволил или отстранил от должности 15 глав областных государственных администраций.

"Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций", - сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка

Как разъяснили агентству "Интерфакс-Украина", в 12 из перечисленных 15 областей уволены главы ОГА, в Одессой, Полтавской и Херсонской, где ранее были исполняющие обязанности глав облгосадминистраций, они отстранены.

Теги: #кадры #полтавская_область #украина #зеленский #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 15.06.2019
Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

13:27 15.06.2019
Военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца во Львовской области

Военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца во Львовской области

13:08 15.06.2019
В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

12:20 15.06.2019
В Мариуполе в день освобождения города пройдет военный парад и выступление "95 квартала"

В Мариуполе в день освобождения города пройдет военный парад и выступление "95 квартала"

12:03 15.06.2019
Президент уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

Президент уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

11:56 15.06.2019
Яценюк выступает за завершение реализации проекта "Стена"

Яценюк выступает за завершение реализации проекта "Стена"

11:12 15.06.2019
Четыре человека погибли и минимум один пострадал в ДТП в Голосеевском районе Киева

Четыре человека погибли и минимум один пострадал в ДТП в Голосеевском районе Киева

10:55 15.06.2019
Новое правительство Молдовы приступило к работе

Новое правительство Молдовы приступило к работе

10:53 15.06.2019
В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

10:53 15.06.2019
В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и США обсудили дальнейшее развитие перспектив сотрудничества безопасности

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-нардеп Ефремов войдет в первую десятку списка "Оппозиционного блока" на выборах в Раду вместо Пилипенко

Украина и США обсудили дальнейшее развитие перспектив сотрудничества безопасности

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Борис Джонсон высказался против очередной отсрочки Brexit

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА