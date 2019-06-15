Украина и США обсудили дальнейшее развитие перспектив сотрудничества безопасности

Делегация украинского парламента по иностранным делам во главе с внефракционным народным депутатом Анной Гопко и посол Валерий Чалый встретились с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины Лорой Купер, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Обсуждены вопросы текущего состояния и дальнейшего развития перспектив сотрудничества безопасности между Украиной и США, по взаимодействию для обеспечения энергетической безопасности, а также ситуацию в районе Азовского и Черного морей. Подчеркнута важность усиления давления на Россию с целью скорейшего освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива 25 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона подчеркнула важность усиления безопасности поддержки Украины со стороны США и необходимости направления заметных политических сигналов, свидетельствующих о том, что "Вашингтон остается с Киевом на фоне продолжающейся российской агрессии".

В свою очередь, американская сторона заверила, что будет оказывать необходимую поддержку для того, чтобы Украина имела возможность защитить себя от внешней угрозы как на суше, так и в море.