Политика

20:50 14.06.2019

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

1 мин читать
Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти, заявил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Мы обеспокоены ситуацией, которая складывается в последнее время в связи с провозглашением различными судебными инстанциями (в частности "реформированными") судебных решений, которые, по мнению юристов, не основываются на требованиях Конституции Украины и закона", - сказано в заявлении Рябошапки, размещенном на сайте президента Украины в пятницу.

По его словам, наличие ряда подобных судебных решений является "очевидным свидетельством провала судебной реформы", которая проходила под контролем администрации пятого президента Украины Петра Порошенко.

"В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать экспертную группу для оценки результатов проведенной "судебной реформы" и подготовки законодательных и практических шагов для безотлагательного решения проблем функционирования судебной ветви власти", - заявил Рябошапка.

Теги: #ревизия #зеленский #судебная_реформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:30 14.06.2019
Зеленский обсудил с семьями задержанных Россией украинских моряков возможность освобождения украинцев

Зеленский обсудил с семьями задержанных Россией украинских моряков возможность освобождения украинцев

18:32 14.06.2019
Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

16:47 14.06.2019
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

16:45 14.06.2019
Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

15:32 14.06.2019
Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" – Герус

Зеленский инициирует законодательную смену формулы "Роттердам+" на "Роттердам-" – Герус

13:16 14.06.2019
Меркель 18 июня обсудит с Зеленским минские договоренности

Меркель 18 июня обсудит с Зеленским минские договоренности

12:47 14.06.2019
Зеленский заявил о необходимости налаживания эффективного функционирования военной юстиции

Зеленский заявил о необходимости налаживания эффективного функционирования военной юстиции

12:06 14.06.2019
Зеленский рассказал Лайчаку о шагах, предпринимаемых Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе

Зеленский рассказал Лайчаку о шагах, предпринимаемых Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе

11:34 14.06.2019
Зеленский почтил память украинских военных, погибших 14 июня 2014 года на Ил-76, сбитом российскими наемниками

Зеленский почтил память украинских военных, погибших 14 июня 2014 года на Ил-76, сбитом российскими наемниками

04:27 14.06.2019
Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира на Донбассе и улучшения отношений России и США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели – Мингарелли

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Борис Джонсон высказался против очередной отсрочки Brexit

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели – Мингарелли

В "Голосе" опровергли информацию Садового о договоренности с Вакарчуком согласовать кандидатов-мажоритарщиков

Объединенные силы националистов идут в Раду, чтобы противостоять реваншу пророссийских сил

Садовый сообщил о договоренностях с Вакарчуком провести встречу для согласования кандидатов-мажоритарщиков

Саакашвили: готов с оружием в руках защищать Украину

Тимошенко: Новая программа с МВФ должна предусматривать снижение тарифов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА