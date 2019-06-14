Политика

20:41 14.06.2019

Борис Джонсон высказался против очередной отсрочки Brexit

2 мин читать
Борис Джонсон высказался против очередной отсрочки Brexit

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон, считающийся фаворитом на выборах нового главы Консервативной партии, выступил против еще одного переноса сроков реализации Brexit.

"Нам нужно выйти (из Евросоюза - ИФ) к 31 октября", - заявил Джонсон в интервью BBC Radio.

"Как я полагаю, было бы абсолютно ненормально сигнализировать на данном этапе, что правительство Соединенного Королевства желает снова выкинуть белый флаг и еще раз отсрочить", - отметил он.

По словам Джонсона, Лондон может добиться желаемого на переговорах с Брюсселем по Brexit, если даст ясно понять, что Великобритания готова покинуть ЕС безо всякого соглашения.

"Я не думаю, что пока мы не продемонстрируем стойкость и решимость, мы будем звучать убедительно в Брюсселе в отношении того соглашения, которое мы хотим получить", - сказал он.

Джонсон также заявил, что Консервативная партия и Лейбористская партия, являющаяся основной оппозиционной в Великобритании, столкнулись с "реальной угрозой своему существованию" со стороны евроскептической партии Brexit Найджела Фаража и Партии либеральных демократов, настроенной в пользу ЕС.

В пятницу стало известно, что число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании сократилось до шести человек.

Днем ранее Борис Джонсон получил большинство голосов по итогам первого раунда голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании: Джонсон набрал 114 голосов из 17 необходимых. Второе место в голосовании занял действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант с 43 голосами.

Теги: #отсрочка #brexit #джонсон #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:43 13.06.2019
Борис Джонсон с большим отрывом лидирует в первом раунде голосования за лидерство в Консервативной партии

Борис Джонсон с большим отрывом лидирует в первом раунде голосования за лидерство в Консервативной партии

14:44 12.06.2019
Еврокомиссия подтвердила возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения

Еврокомиссия подтвердила возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения

22:21 11.06.2019
Шотландцы отвергают Brexit - первый министр страны

Шотландцы отвергают Brexit - первый министр страны

22:16 11.06.2019
Шотландцы отвергают Brexit

Шотландцы отвергают Brexit

21:11 11.06.2019
Глава избиркома Великобритании рассказал украинским коллегам о специфике голосования по почте

Глава избиркома Великобритании рассказал украинским коллегам о специфике голосования по почте

19:17 11.06.2019
Китайский брокер Huatai рассчитывает привлечь $2 млрд в рамках размещения GDR на Лондонской бирже

Китайский брокер Huatai рассчитывает привлечь $2 млрд в рамках размещения GDR на Лондонской бирже

19:19 07.06.2019
Мэй официально покинула пост главы Консервативной партии

Мэй официально покинула пост главы Консервативной партии

17:07 07.06.2019
Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона

Фунт может упасть на 2% в случае прихода к власти Бориса Джонсона

12:58 07.06.2019
Лейбористы сделают все возможное для избежания Brexit без соглашения

Лейбористы сделают все возможное для избежания Brexit без соглашения

00:50 07.06.2019
Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

Мэй покидает пост лидера британских консерваторовэй покидает пост лидера британских консерваторов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели – Мингарелли

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели – Мингарелли

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

В "Голосе" опровергли информацию Садового о договоренности с Вакарчуком согласовать кандидатов-мажоритарщиков

Объединенные силы националистов идут в Раду, чтобы противостоять реваншу пророссийских сил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА