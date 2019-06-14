Политика

20:31 14.06.2019

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

3 мин читать
Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

Судьи в Международном суде ООН в Гааге приступают к обсуждению поданного Украиной иска о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" (Interfax.ru) представляющий этот суд юрисконсульт Хуан Игнасио Массун.

"С этого момента (с момента завершения слушаний - "ИФ") Арбитражный трибунал начинает обсуждение (дела по существу, - "ИФ"). Сроки принятия арбитражного решения не установлены", - отметил юрисконсульт.

В расписании суда отмечается, что финальные слушания по этому делу должны были пройти с 14:30 по 17:30 по местному времени.

Юрисконсульт пояснил, что по итогам рассмотрения спора будет принято решение, которое может предусматривать возмещение ущерба в соответствии с приложением 7 Конвенции ООН по морскому праву.

Статья 10 приложения 7 Конвенции устанавливает, что "решение арбитража ограничивается предметом спора и в нем излагаются мотивы, на которых оно основано". Статья 11 предусматривает, что "решение окончательно и обжалованию не подлежит, если стороны в споре заранее не договорились о процедуре обжалования".

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако российская сторона заявила, что это трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.

В ходе слушаний замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила: "Мы надеемся, что тот факт, что Россия представлена на слушаниях, означает ее готовность выполнять предписания суда, причем вне зависимости от того, какими они будут". Зеркаль отметила, что Украина считает лишенной оснований позицию РФ о том, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска. Россия считает, что в данном случае все зависит от того, считать ли Крым частью РФ или Украины. А суд, по мнению Москвы, не уполномочен решать этот вопрос.

Замглавы МИД Украины пояснила, что Киев убежден, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма здесь не играет роли, поскольку не только в Украине, но и на мировой арене считают полуостров частью Украины.

Она подчеркнула, что в нынешней ситуации Украина оказалась отрезанной от энергетических ресурсов у берегов Крыма, украинские рыбаки утратили доступ к привычным местам вылова рыбы. Кроме того, РФ, по ее словам "стоит мосты, прокладывает трубопроводы и кабели, даже не консультируясь с Украиной". Замминистра напомнила о действующих по инициативе РФ ограничениях на судоходство близ Крыма, она охарактеризовала это как "травлю кораблей".

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил российский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины, и потому не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.

Теги: #россия #украина #суд #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 14.06.2019
Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

19:01 14.06.2019
НБУ обжаловал судебный запрет первому замглавы Рожковой выполнять должностные обязанности

НБУ обжаловал судебный запрет первому замглавы Рожковой выполнять должностные обязанности

18:27 14.06.2019
Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

15:18 14.06.2019
ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

12:09 14.06.2019
Верховный суд за 1,5 года вынес всего 6 образцовых решений, но они уже дали ощутимый эффект и решают сразу несколько проблем - Данишевская

Верховный суд за 1,5 года вынес всего 6 образцовых решений, но они уже дали ощутимый эффект и решают сразу несколько проблем - Данишевская

07:00 14.06.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" первой пятёрки объединенных сил националистов из списка ВО "Свобода"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" первой пятёрки объединенных сил националистов из списка ВО "Свобода"

07:00 14.06.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украина на старте выборов в Верховную Раду Украины"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украина на старте выборов в Верховную Раду Украины"

02:33 14.06.2019
Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

20:16 13.06.2019
"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

"Нафтогаз" связывает отсрочку Россией газовых переговоров ее ожиданиями смены украинских переговорщиков

20:01 13.06.2019
Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

Данилюк и представитель Минобороны Великобритании Гарр обсудили обстановку на Донбассе и интенсификацию сотрудничества стран в военной сфере

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели – Мингарелли

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский решил создать экспертную группу для оценки результатов "судебной реформы"

Борис Джонсон высказался против очередной отсрочки Brexit

ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

ЕС обсудит вопрос выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса в ближайшие недели – Мингарелли

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Госпогранслужбы Украины

В "Голосе" опровергли информацию Садового о договоренности с Вакарчуком согласовать кандидатов-мажоритарщиков

Объединенные силы националистов идут в Раду, чтобы противостоять реваншу пророссийских сил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА