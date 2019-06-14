Политика

19:14 14.06.2019

ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями

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ЦИК зарегистрировала уже 264 кандидатов-мажоритарщиков для участия в выборах в Раду, в том числе 22 выдвинутых партиями

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала еще 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах (ОИО), в том числе четверых выдвинутых партией.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании в пятницу Комиссия зарегистрировала 72 кандидата в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения.

Также ЦИК зарегистрировала 4 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых политической партией "Правый сектор", в ОИО на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

"Таким образом, сегодня Комиссия зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 72, выдвинутых политической партией – 4", - сказано в сообщении.

Всего по состоянию на 14 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 264 кандидата в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – 242, выдвинутых политическими партиями – 22 кандидата.

Теги: #цик #кандидаты #выборы
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