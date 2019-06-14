Политика

18:32 14.06.2019

Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

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Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области выбрать из трех кандидатов будущего главу областной государственной администрации.

"День добрый, Львовщина! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще – кто вам больше нравится?", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

На должность главы Львовской ОГА президент предложил три кандидатуры:

1 Денис Шмыгаль, 43 года, кандидат экономических наук. Директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго";

2. Максим Козицкий, 38 лет, директор компании "Эко-Оптима", лауреат премии "Человек года" в номинации "Предприниматель года";

3. Маркиян Мальский, 35 лет, адвокат, кандидат юридических наук, глава западноукраинского филиала юридической компании Arzinger, автор трех книг, более 100 научных и 300 публицистических статей.

"Что думаете?" – спросил президент на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #зеленский #кадры #львовская_ога
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