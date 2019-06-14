Политика

17:38 14.06.2019

Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

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Партия "Голос" Вакарчука подала документы в ЦИК для участия в парламентских выборах

Партия "Голос" Святослава Вакарчука официально подала документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатов на внеочередных выборах Верховной Рады Украины.

"Мы, наконец, встретились с Центральной избирательной комиссией и официально подали документы для участия в парламентских выборах", - сообщается на странице партии в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщил заместитель главы партии Ярослав Юрчишин, средний возраст избирательного списка "Голоса" - 37,5 лет.

"Это зрелость и энергичность одновременно. Самому молодому участнику списка – 24 года, самому старшему – 75. Высшее образование имеют 99% людей. Новые политики - 100% списка", - рассказал он.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, срок на выдвижение политическими партиями кандидатов на членство в парламенте завершился 10 июня.

С 24 мая по 20 июня включительно кандидаты в народные депутаты подают документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации, которая в течение 5 дней должна принять решение о регистрации кандидата либо об отказе.

При этом партии и кандидаты до 8 июля смогут отказаться баллотироваться и просить ЦИК о снятии с регистрации.

Теги: #вакарчук #цик #голос #выборы
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