В "Голосе" опровергли информацию Садового о договоренности с Вакарчуком согласовать кандидатов-мажоритарщиков

Партия "Голос" заявляет, что не имеет никаких договоренностей с партией "Объединение "Самопомич" по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

"Информация о якобы каких-то договоренностях между нашими партиями, которую настойчиво озвучивает Андрей Садовый через контролируемые им СМИ, не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба партии "Голос" на своей странице в Твиттере в пятницу.

В сообщении также отмечается, что "политические игры и договоры за спиной избирателей - это старая политика, которая должна уйти в прошлое".

"Выбирать должен избиратель. Должен звучать его голос", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич во Львовской области или Деркач – в Сумской,- нет смысла! Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - написал лидер "Самопомочи" в своем аккаунте в Твиттер.