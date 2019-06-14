Политика

13:41 14.06.2019

Садовый сообщил о договоренностях с Вакарчуком провести встречу для согласования кандидатов-мажоритарщиков

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Садовый сообщил о договоренностях с Вакарчуком провести встречу для согласования кандидатов-мажоритарщиков

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что в ближайшее время планируется встреча с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком по поводу согласования кандидатов по мажоритарным округах.

"Вчера в очередной раз предложил Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах. Мы готовы к компромиссам. Конкурировать нам между собой, когда в оппонентах местные феодалы как Дубневич во Львовской области или Деркач – в Сумской,- нет смысла! Договорились встретиться в ближайшие дни и поговорить", - написал лидер "Самопомочи" в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 5 июня Садовый призвал лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к объединению в борьбе за депутатские мандаты в мажоритарных округах.

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - написал Садовый на своей странице в Фейсбуке.

Теги: #вакарчук #самопомич #голос #садовый #выборы
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