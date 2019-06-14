Зеленский рассказал Лайчаку о шагах, предпринимаемых Украиной для урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, в ходе которой стороны обсудили роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе и посредством участия в Специальной мониторинговой миссии в Украине.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента, Зеленский подчеркнул, что прекращение огня и возвращение мира на Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, ведь Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население. "Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал он.

По словам главы государства, для установления мира Украина осуществляет ряд шагов, в частности относительно активизации мирного процесса на Минской площадке.

"Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Зеленский.

Президент Украины также выразил убеждение в необходимости двигаться дальше с целью достижения конкретных ощутимых результатов, чтобы "довести этот процесс до финала".

"Зеленский также поделился воспоминаниями о своей поездке на линию разграничения в первые дни после вступления в должность. Он подчеркнул, что побывал на востоке не только для того, чтобы увидеть, в каких условиях служат украинские военные, но и для того, чтобы лично поддержать защитников", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Мирослав Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира на Донбассе.